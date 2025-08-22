Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ İLE BAŞLADI

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklerin başlangıcı, Türk Yıldızları’nın etkileyici gösterisiyle oldu. Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen bu etkinlikler, 1071 Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı dolayısıyla yapılıyor. Etkinliğin ilk gününde, Ahlat Otağı’nda vatandaşlar, Türk Yıldızları’nın alçak uçuş ve akrobasi gösterilerini büyük bir heyecanla izleyerek alkışladı. Gösteriler, izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

VATANDAŞLARDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Gösteriyi izleyenlerden Şahin Şerefoğlu, “Bu yıl Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünde Türk Yıldızları’nın yapmış olduğu gösteri gerçekten görülmeye değerdi, zevkle izledik. Gerçekten harika bir gösteri oldu ve insanlar çok mutlu oldu bunu izlerken. Emeklerine sağlık” diyerek duygularını ifade etti.