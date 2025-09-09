Türk Yıldızları İzmirlilerden Alkış Aldı

İZMİR KURTULUŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

18.00’de merakla beklenen hava gösterileri İzmir’in Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Gündoğdu Meydanı, SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın göz alıcı performanslarına ev sahipliği yaptı. Her iki hava akrobasi ekibi, İzmirlilerden büyük bir alkış aldı. Pilotsuz uçuş yetenekleri ve animasyonel hareketlerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

PİLOTLARDAN DUYGULANDIRAN ANONS

İzmir’in kurtuluşunu kutlayan SoloTürk pilotları, hava gösterisi esnasında Balçova’da gerçekleşen polis merkezine yönelik saldırıda şehit olan 1’inci sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın’ı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Türk bayraklarıyla alanı dolduran binlerce insan, bu anlarda cep telefonlarıyla görüntü kaydetti.

BÜYÜK HEYECAN VE COŞKU

İzmirliler, gösteri sırasında büyük bir heyecan yaşadı ve tutkuyla izledi. Pilotların akrobatik hareketleri, etkinliğe katılanlar arasında coşku yarattı. İzmir, Kurtuluş Günü sebebiyle unutulmaz bir hava şovuna ev sahipliği yaparak, tarihi önemini bir kez daha gözler önüne serdi.