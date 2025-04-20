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Türk Yıldızları Mersin’de Gösteri Yaptı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi Türk Yıldızları, Akdeniz’in mavi semasında muhteşem bir gösteri sergileyerek izleyicileri etkiledi. Türk Yıldızları’nın gösterisi, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda yapıldı. Mersin Valiliği desteğiyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinlikte, vatandaşlar sahile akın etti.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANININ İZLEDİĞİ GÖSTERİ

Mersin Valisi Atilla Toros ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı gösteride Türk Yıldızları, gökyüzünde etkileyici bir görsel şölen sundu. Etkinlik sırasında, Türk Yıldızları çeşitli hareketler gerçekleştirirken, gökyüzünde bıraktığı renkli duman izleri izleyenlerin beğenisini topladı. Vatandaşlar, bu anları cep telefonları, video kameraları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.

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