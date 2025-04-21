TÜRK YILDIZLARI, MERSİN’DE GÖSTERİYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

MERSİN’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi Türk Yıldızları, Akdeniz’in masmavi gökyüzünde muhteşem bir gösteri yaparak, izleyenleri etkiledi. Gösteri, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda gerçekleşti. Mersin Valiliği himayesinde ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik nedeniyle vatandaşlar sahile akın etti.

GÖSTERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mersin Valisi Atilla Toros ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve milletvekilleri ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı gösteride, Türk Yıldızları gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Gösteri sırasında, akrobasi timi gökyüzünde renkli duman izleri bırakarak, izleyenlerin büyük ilgisini topladı. Vatandaşlar, bu büyüleyici anları cep telefonları, video kameraları ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirdi.