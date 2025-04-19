Türk Yıldızları Nefes Kesen Gösteri

METİNDEKİ GÖSTERİLER HERKESİ BÜYÜLEDİ

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay’ın İskenderun ilçesinde körfez üzerinde gerçekleştirdiği gösterilerle unutulmaz anlar yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan bu gösteri, İskenderun’da büyük bir ilgiyle karşılandı.

İSKENDERUNLULAR BÜYÜK BİR HEYECANLA İZLEDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi çevresinde toplanan yerli halk, Türk Yıldızları’nın performansını hayranlıkla izledi. Etkinlikte yer alan Hatay Valisi Mustafa Masatlı başta olmak üzere birçok protokol üyesi de gösteriyi kaçırmadı. Adana’daki İncirlik Üssü’nden havalanan timin heyecan verici gösterisi, izleyiciler tarafından coşkuyla alkışlandı.

HERKES NEFESLERİNİ TUTTU

Yediden yetmişe herkesin ilgiyle takip ettiği Türk Yıldızları’nın gösterisi, izleyicilere unutulmaz anlar sundu. Bu özel etkinlik, çocukların bayram coşkusunu da artırdı ve toplumsal bir birliktelik yarattı.