Türk Yüzer Gaz Üretim Platformu, Görüntülendi

TÜRKİYE’NİN İLK YÜZER DOĞAL GAZ ÜRETİM PLATFORMU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı’na girişi ile havadan görüntü aldı. 29 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’nı geçerek dev platform, Filyos Limanı’na demirledi. Platformun limana girişi dikkat çeken bir an olarak kaydedildi.

PLATFORMA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER VE GÖREV BAŞLAMA TARİHİ

Personel kapasitesi 140 olan platform, toplamda 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Osman Gazi, 2026’nın ortasında görev yapmaya başlayacak. Zonguldak bölgesindeki bu gelişme, Türkiye’nin enerji alanındaki önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.