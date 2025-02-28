TürkAkım İle Doğalgaz İhracatı Arttı

DOĞALGAZ İHRACATINDA DÜZEN DEĞİŞİYOR

Rusya’nın TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa’ya doğalgaz ihracatı, şubat ayında günlük 55 milyon metreküpü geçiyor. Ukrayna üzerinden doğalgaz aktarımını sağlayan 5 yıllık sözleşmenin 1 Ocak’ta bitmesi ve uzatılmaması sonrası, TürkAkım boru hattı Rus doğalgazının Avrupa’ya ulaştığı tek yol haline geliyor.

YÜZDE 30,7’LİK ARTISH

Reuters’ın, Avrupa’daki doğalgaz iletim sistemlerini yöneten Entsog’un verilerine dayanan hesaplamalarına göre, şubat ayında Rusya’nın TürkAkım hattı üzerinden gerçekleştirdiği doğalgaz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artarak günlük 55,8 milyon metreküpe ulaşıyor. Ocak ayına bakıldığında ise yüzde 10’luk bir artış yaşanıyor.

ŞUBAT’TA DOĞALGAZ SEVKİYATI

Rusya, şubat ayında TürkAkım boru hattı ile Avrupa’ya yaklaşık 1,56 milyar metreküp doğalgaz sevk etti. Ocak ayında ise bu miktar 1,57 milyar metreküp, şubat 2024’te ise 1,24 milyar metreküp seviyelerindeydi.