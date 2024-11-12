Türkan Şoray’a Özbeklerden Hedef Film Teklifi!

ÖZBEKİSTAN’DA TÜRK FİLMİ HAFTASI BAŞLADI

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen etkinlik ile ‘Türk Filmleri Haftası’ etkinliği başlamış durumda. Etkinliğe ünlü Türk sinema sanatçısı Türkan Şoray da katılıyor. Burada kendisine sürpriz bir teklif yapıldığı öğreniliyor.

ÖZEL GÜNLER

Türk Filmleri Haftası, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan Sinematografi Ajansı ve Ulusal Sinematografi Geliştirme Merkezi’nin katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği koordinasyonunda düzenleniyor. Açılış etkinliği, Taşkent’teki Sinema Sanatı Sarayı’nda gerçekleştirildi. Açılışa Özbekistan Başbakan Yardımcısı Zulayho Mahkamova, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve diğer önemli isimler katıldı. Etkinlikte Türk ve Özbek sinema dünyasından pek çok yönetmen ve oyuncu da yer aldı.

SÜRPRİZ TEKLİF

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, etkinlikle ilgili yazısında Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov’un Türkan Şoray’a yaptığı tekliften bahsediyor. Bakan, sanatçıya, “Sizi çok seviyoruz ve bir film yapmayı çok istiyoruz” dedi. Gün boyu etkinlikte Türkan Şoray, beraberindeki Türk oyuncularla birlikte keyifli anlar geçirdi.

ÖDÜLLER VE ANILAR

Açılışta Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in konuşma yaptığı ve Elif Buse Doğan’ın şarkılarla etkinliğe katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca 48 yıl aradan sonra Taşkent’e gelen Türkan Şoray, ‘Sinematografi Emekçisi’ devlet nişanını Özbekistan Başbakan Yardımcısı Züleyha Mahkamova’dan aldı. Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Avaz Khan Tadjikhanov, Şoray’a Özbek milli kıyafeti çoponu giydirdi.

YEMEKTE TEKLİF VE CEVAP

Akşam yemeği için Basri Baba restoranına giden Tarkan Şoray, Özbekistan’a özgü yemeklerin sunulduğu Karavan restoranında Türk ve Özbek bürokratlarla birlikte hoş vakit geçirdi. Yemekte kendisine sürpriz bir film teklifi yapıldığı gelen bilgiler arasında. Bakan Nazarbekov, “Sizi çok seviyoruz ve bir film yapmayı çok istiyoruz” diyerek desteklerini ifade etti. Türkan Şoray ise bu teklife “Senaryoyu yollayın, beğenirsem neden olmasın?” diyerek cevap verdi.