Türkan Şoray, Genç Yeteneklerle Buluştu

TÜRKAN ŞORAY RESİM YARIŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ

Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, önceki akşam gerçekleşen “Türkan Şoray Resim Yarışması”nda genç yetenekler ile bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, usta sanatçı kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti. İstanbul Sanat Işıktır Derneği Başkanı Doğan Tanyel’in düzenlemesiyle Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde yapılan yarışma, İstanbul’daki güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin Türkan Şoray’ın portresini konu alan eserleri, geceye damgasını vurdu.

Portreleri incelerken duygulanan Şoray, sahnede yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: “Burada olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.” Yarışmada birincilik ödülünü Tanyel Öner, ikincilik ödülünü Gökçe Naz Yıldız, üçüncülük ödülünü ise Ada Taç kazandı. Şoray, alkışlar eşliğinde ödülleri kazanan genç yeteneklere sundu.

NOSTALJİ DOLU ANLAR

Türkan Şoray’ın filmlerinden özel sahneler, perdede gösterilerek izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Usta sanatçı, Orhan Gencebay’ın “Sevemedim Karagözlüm” şarkısını seslendirdi. Duygularını şu şekilde ifade etti: “Şimdiye dek şahsıma yapılmış birçok etkinliğe katıldım. Burada olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım. Bu gençler bana çok duygulu anlar yaşattı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bilirsiniz ben çok duygusal bir insanım. Beni çok mutlu ve bahtiyar ettiniz.”