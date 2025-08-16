Türkan Şoray Sağlıklı Durumda, Rahatladı

TÜRK SİNEMASININ EFSANESİ KİLO KAYBIYLA GÜNDEMDE

Türk sinemasının önemli ismi Türkan Şoray, son zamanlarda yaşadığı belirgin kilo kaybı ile dikkat çekiyor. Özellikle 25 kilo vermesi, hayranlarında hem merak hem de endişe oluşturdu. Usta oyuncunun geçmişte Cushing Sendromu geçirdiği biliniyor ve son görüntüleri sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Yeşilçam’ın unutulmaz figürlerinden “Dört Yapraklı Yonca”nın önemli isimlerinden biri olan Şoray ile ilgili en güncel bilgiler, kızı Yağmur Ünal’dan geldi.

Gazetecilerin yönelttiği sorulara cevap veren Ünal, “Annemin sağlık durumu çok iyi, çok şükür. Gayet iyi, en iyi formunda” ifadeleriyle çeşitli iddialara son verdi. Bu açıklama, Şoray’ın sinema dünyasındaki dostlarını ve hayranlarını rahatlattı. Kızının bu açıklaması, usta sanatçının hem moralinin hem de enerjisinin yerinde olduğu mesajını taşıdı ve sevenlerinin gönlünü ferahlattı.

Cushing Sendromu sürecini atlatan kapı aralayan Şoray, şimdi yeniden sağlıklı günlerine dönme sinyalleri veriyor. Türk sinemasındaki efsanevi konumunu koruyan Şoray, hayranları tarafından desteklenmeye devam ediyor.