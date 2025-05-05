TÜRKBESD Sektördeki Satışların Düştüğünü Açıkladı

SEKTÖRDEKİ GERİLEME VERİLERİ

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), ocak-mart döneminde sektörün iç satışlarının geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 15 azaldığını aktardı. Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux, Haier Europe, LG, Miele, Samsung, Versuni (Philips) ve Vestel gibi yerli ve uluslararası üretici ile ithalatçı firmaları bünyesinde barındıran TÜRKBESD, 2025’in ilk çeyrek verilerini paylaştı. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde sektör iç satışları geçen yıl aynı döneme göre yüzde 15 geriledi. İhracattaki daralma eğilimi devam ederken, adet bazında ihracat yüzde 3 düşüş gösterdi. Toplam üretim ise yüzde 4 oranında azalma kaydetti. Mart ayında da sektör genelinde zayıf seyrin sürdüğü görünmekte. İç satışlarda martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 düşüş gerçekleşirken, ihracatta ise baz etkisiyle yüzde 2’lik sınırlı bir artış yaşandı. Üretim adetlerinde ise yüzde 6 oranında bir azalma oldu.

İHRACATTAKİ ZORLUKLAR VE BEKLENTİLER

İhracatta üç yıldır süregelen düşüş, Türkiye’nin beyaz eşya sektöründeki güçlü konumunu olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ayrıca, 2025’in hem ihracat hem de iç pazarda zorlukların derinleşeceği bir yıl olması bekleniyor. Sektörün son yıllarda yaşadığı ihracat kayıplarına karşın iç satışlardaki zayıflık devam ediyor. ABD ve Çin gibi büyük pazarlardaki gerilimler de sektördeki belirsizlikleri artırıyor. TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, “Dış pazarlardaki rekabetçiliğin korunması büyük önem taşıyor” dedi. Türkiye’nin beyaz eşya ihracatının yüzde 75’inin Avrupa pazarına yapıldığına dikkat çeken Sığın, “Çin’den Avrupa Birliği’ne yönlenebilecek ihracat, sektörünün temel ihracat noktası olan Avrupa’da daha fazla pazar kaybetmesine yol açabilir” şeklinde açıklama yaptı.

MALİYET YAPISI VE DESTEK MEKANİZMALARI

Sığın, küresel talep daralmasının devam ettiğini ve artan ticaret gerilimlerinin yanı sıra temel girdilerdeki maliyet artışlarının sektörü olası risklere karşı daha kırılgan hale getirdiğini belirtti. Sıyın, sürdürülebilir büyüme ve istikrar için maliyet yapısının korunmasının önemini vurguladı. Ayrıca, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) gibi ihracat destek mekanizmalarının kritik rol oynadığını kaydetti. Enerji verimli ürünlerin yaygınlaştırılmasının sektöre önemli bir katkı sağlaması gerektiğini belirten TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, “Enerji verimli ürünlerin kullanımı, ülkemizin yıllık enerji tasarruf miktarını artırarak sektörümüze güç kazandıracak” dedi.

GİRDİ MALİYETLERİ VE TİCARET POLİTİKALARI

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, beyaz eşya sektöründe çelik ürünlerinin kritik öneme sahip olduğunu hatırlatırken, bu ürünlerin toplam maliyetlerinin yaklaşık yüzde 17’sini oluşturduğunu söyledi. Yavuz, çelik ürünlerine yönelik açılan ticaret politikası soruşturmalarının sektör üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. “Sıcak haddelenmiş yassı çelikle başlayan anti-damping süreçleri, paslanmaz çelik, galvanizli ve boyalı sac gibi ürünleri de kapsayacak şekilde genişliyor” diyen Yavuz, bu süreçlerin girdi maliyetlerini artırarak sektörün rekabet gücü üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

İÇ PAZARIN CANLIĞI VE GEREKEN ADIMLAR

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, kredi kartı faiz oranlarının ve taksitlendirme imkanlarının iç talep dinamiklerinin canlı tutulmasında etkili olduğunu belirtti. “İç pazar canlılığı, ihracatta kalıcı hale gelen azalmayı dengeleyerek üretim ve istihdamın korunmasına kritik katkı sağlıyor” ifadesini kullanan Kuseyri, bu noktada yapılacak her türlü yapıcı adımın sektör ve ülke ekonomisi için olumlu sonuçlar doğuracağını aktardı.