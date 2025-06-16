Türkçe Büyük Dil Projesi Destekleniyor

TÜRKÇE BÜYÜK DİL TEMEL MODELİ PROJESİ BAŞLATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ‘Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı’nı başlattıklarını duyurdu. Kacır, “Proje başına 50 milyon TL’ye varan hibe desteği sunacağımız çağrı ile hem yapay zekada Türkçenin temsil gücünü artıracak hem de sektörlerimize özel çözümler sunacak büyük dil modelleri geliştirerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığını tahkim edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli teknoloji hamlesi ile kritik teknolojilerde yerli çözümler geliştirmek en önemli hedefimiz. Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz doğrultusunda bu projeyi başlatıyoruz.” diye belirtti.

TEMEL HEDEFİMİZ TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK

Bakanlıktan yapılan bilgilere göre, söz konusu çağrı Türkçenin yapay zeka alanındaki temsil gücünü artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, sektörel çözüm üretecek büyük dil modelleri geliştirilerek Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı güçlendirilecek. Ayrıca, Türkiye’nin üretken yapay zeka alanındaki bağımsızlığını desteklemek amacıyla büyük dil modellerinin Türkçe’nin yapısına ve kültürel bağlamına uygun geliştirilmesi sağlanacak. Bu durumun finans, sağlık, eğitim, sanayi, enerji ve kamu hizmetleri gibi farklı alanlara yönelik çözümler sunması bekleniyor.

BAŞVURULAR İÇİN DETAYLAR

Proje çerçevesinde geliştirilecek modellerin, yalnızca metin değil, ses, görüntü ve video gibi çeşitli veri türlerini işleyebilmesi ve yapay zeka ajanları gibi işlevlerle donatılması planlanıyor. Çağrılar, 16 Haziran 2025 tarihinde başvuruya açılacak ve başvurular, 29 Ağustos 2025 tarihine kadar ‘rip.sanayi.gov.tr’ adresinden gerçekleştirilip kabul edilecek. Geliştirilecek Türkçe Büyük Dil Modelleri ile Türkiye’nin yapay zeka teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olması hedefleniyor.