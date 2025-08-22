Türkçe, Zengin Kelimeler Sunar

TÜRKÇENİN KELİME ZENGİNLİĞİ

Türkçedeki zengin kelime çeşitliliği, bazen kafa karıştıran durumlara yol açabiliyor. Son zamanlarda yapılan bir Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, geleneksel kelimelerden biri test ediliyordu. Yarışmaya katılan birçok izleyici doğru yanıtı tahmin etse de, TDK’ya göre kelimenin yazımında tereddüt yaşadı.

KELİMENİN DOĞRU YAZIMI

Peki, “Şakaklardan sarkan saç lülesi” anlamına gelen kelimenin TDK Güncel Sözlük’ündeki doğru yazılımı nedir? Seçenekler arasında A) Züluf, B) Zülüf, C) Zulüf ve D) Zuluf bulunmaktadır. Doğru cevap B şıkkıdır. TDK kaynaklarına göre bu kelimenin doğru yazılışı “zülüf” şeklindedir. Halk şiirlerinde ve edebi metinlerde sıkça rastlanan bu kelime, “yüzün iki yanından sarkan ince saç teli” anlamını taşır. Yanlış yazım olarak “zülfü” ya da “zülf” gibi kullanımlar bulunsa da, TDK Güncel Sözlük’te kabul edilen doğru biçim “zülüf”tür.