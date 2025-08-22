Haberler

Türkçe, Zengin Kelimeler Sunar

TÜRKÇENİN KELİME ZENGİNLİĞİ

Türkçedeki zengin kelime çeşitliliği, bazen kafa karıştıran durumlara yol açabiliyor. Son zamanlarda yapılan bir Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, geleneksel kelimelerden biri test ediliyordu. Yarışmaya katılan birçok izleyici doğru yanıtı tahmin etse de, TDK’ya göre kelimenin yazımında tereddüt yaşadı.

KELİMENİN DOĞRU YAZIMI

Peki, “Şakaklardan sarkan saç lülesi” anlamına gelen kelimenin TDK Güncel Sözlük’ündeki doğru yazılımı nedir? Seçenekler arasında A) Züluf, B) Zülüf, C) Zulüf ve D) Zuluf bulunmaktadır. Doğru cevap B şıkkıdır. TDK kaynaklarına göre bu kelimenin doğru yazılışı “zülüf” şeklindedir. Halk şiirlerinde ve edebi metinlerde sıkça rastlanan bu kelime, “yüzün iki yanından sarkan ince saç teli” anlamını taşır. Yanlış yazım olarak “zülfü” ya da “zülf” gibi kullanımlar bulunsa da, TDK Güncel Sözlük’te kabul edilen doğru biçim “zülüf”tür.

ÖNEMLİ

Haberler

Yaşlılık Çalıştayı Hakkari’de Yapıldı

Hakkari'de düzenlenen 'Yaşlılık Çalıştayı'nda, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltme ve sorunlarına çözüm bulma amaçlandı. Vali Ali Çelik, yaşlılara destek olmanın toplumsal bir görev olduğunu belirtti.
Haberler

Mersin’den Uyuşturucu Hap Getiren Zanlılar

Şanlıurfa'da jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyon sonucu, Mersin'den uyuşturucu hap taşırken yakalanan iki kişi 3 bin 500 hapla birlikte gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.