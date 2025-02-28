Turkcell, 2024 İçin Güçlü Bilanço Açıkladı

ŞİRKET SATIŞLARI ARTIYOR

Şirketin satışları, 2023’ün benzer dönemine göre %7 artarak 158,85 milyar TL’ye ulaşıyor. Brüt kâr, %26’lık bir artışla 41,12 milyar TL olarak kaydediliyor. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) %4’lük bir artışla 70,68 milyar TL’ye ulaşırken, net dönem kârı %30 oranında önemli bir artışla 23,52 milyar TL seviyesine çıkıyor.

BİLANÇO VERİLERİ GÖSTERİYOR

Şirketin bilanço verilerine bakıldığında, toplam varlıklarının 344,27 milyar TL olduğu görülüyor. Öz kaynaklar ise %1 artışla 186,97 milyar TL seviyesine yükseliyor. Ancak, net borç %41 oranında artarak 28,52 milyar TL’ye çıkıyor.

Turkcell hisseleri de güçlü bir performans sergileyerek 27 Şubat itibarıyla 107,70 TL seviyesinde işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri 236,9 milyar TL olarak hesaplanırken, F/K oranı 10,07 ve PD/DD oranı 1,27 şeklinde belirleniyor. Analistler, Turkcell’in kârlılığını artırmaya devam ettiğini ve operasyonel performansının güçlü kaldığını ifade ediyor. Şirketin 2024 yılı finansal büyümesi ve gelir arttırma potansiyeli, yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Kaynak: KAP