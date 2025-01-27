Turkcell’den Devir ve Tasfiye Kararı

DEVİR VE TASFİYE KARARI

Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, önemli bir devir ve tasfiye kararını duyurdu. Açıklamada, Lifecell Bulut’un devredildiği ve Paycell LLC’nin tasfiye sürecine alındığı aktarıldı.

LİFECELL BULUT’UN DEVİR SÜRECİ

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, “Şirketimizin sermayelerinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Lifecell Dijital Servis ve Çözümler A.Ş.’nin, Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş.’yi (Lifecell Bulut) tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Lifecell Bulut ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine” karar verildiği belirtildi.

PAYCELL LLC’NİN TASFİYE SÜRECİ

Aynı bildirimde, “Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da kurulu Paycell LLC’nin tasfiyesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Kaynak: KAP.