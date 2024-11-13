Turkcell’den Kredi Sözleşmesi Açıklaması

UZUN VADELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) tarafından 13 Kasım 2024 tarihinde KAP üzerinden yapılan duyuruda, uzun vadeli kredi sözleşmesine ilişkin ödeme tarihleri hakkında bilgi verildi. KAP platformundaki açıklamanın içeriği şöyle sıralanıyor; 30 Eylül 2024 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, China Development Bank (“CDB”) ile yapılan kredi anlaşmasının ödeme şartları netleşti.

GERİ ÖDEME TARİHİ HAKKINDA

Açıklamada, “Nihai Geri Ödeme Tarihi”, Finansal Kapanış Tarihi’nin onuncu (10.) yıl dönümü olarak tanımlanıyor. Eğer bu tarih bir İş Günü’ne denk gelmiyorsa, ilgili günü izleyen İş Günü olarak belirleniyor. “Finansal Kapanış Tarihi” ise CDB’nin, gerekli tüm ön koşulların uygun bir biçimde kendisine sağlandığına dair Şirket’e bildirimde bulunduğu tarih olarak tanımlanıyor.

Kaynak: KAP