Turkcell Genel Müdürü istifa etti

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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 4 yıldır devam ettiği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Genel Müdürlük görevine, ‘vekaleten’ şirketin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan atandı.

Konuyla ilgili şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 Nisan 2015’te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Muhterem Kaan Terzioğlu, 15 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal’ın vekaleten atanmasına karar vermiştir.”

NTV