Turkcell’in 5G Projesine TÜBİTAK’tan Destek

TEKNOLOJİDE YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Teknoloji ve dijitalleşme alanındaki liderliğiyle, 5G ve yapay zekâ konulu projeler geliştirmeye devam eden Turkcell, konsorsiyum liderliğini üstlendiği ‘AI-P5G: Bulut Tabanlı 5G Ağ Yönetiminde Yapay Zekâ Destekli Optimizasyon’ isimli Ar-Ge projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenme hakkını kazandığını duyurdu. 2022 yılında başlatılan TÜBİTAK’ın TEYDEB 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Programı, yapay zekâ teknolojilerinin ürün ve çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamakta ve ülkemizdeki teknolojik ekosistemin gelişmesini hedefliyor. Aynı zamanda, TÜBİTAK’ın Yapay Zekâ Ekosistem 2024 programı desteği alan 11 projeden biri olan bu Ar-Ge çalışması, telekom sektöründe bu destekle ödüllendirilen ilk ve tek şirket unvanını kazandırıyor. Özel sektör ve akademi iş birliği açısından önemli olan projede, Turkcell’in liderliğindeki konsorsiyumda yer alan kurumlar arasında yerli teknoloji ekosisteminin öncü isimleri Opticoms Türkiye ve Koç Üniversitesi var. Proje uygulama aşamasında otomotiv sektöründen Beemobs ile robotik alanda faaliyet gösteren SmartUniversal şirketleri tarafından desteklenecek.

Turkcell’in bu Ar-Ge projesinin, ülkemizdeki bilim ve teknoloji çalışmalarına yön veren TÜBİTAK tarafından desteklenmesi konusunda mutluluk duyduklarını belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Turkcell olarak, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda yapay zekâ ve 5G odaklı projelerimizle öncülük etmeye devam ediyoruz. Destek almaya hak kazanan bu projemizin, akademik ve teknolojik gelişmeleri desteklemenin yaninda çeşitli sektörlerin dijital dönüşüm yolculuklarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yenilikçi teknoloji uygulamalarına yönelik yüksek otomasyon seviyesinde akıllı bir haberleşme altyapısını hayata geçireceğimiz proje ile ülkemizdeki teknoloji ekosistemini güçlendirme hedefimiz bulunuyor. Yapay zekâ temelli, özel bir 5G şebeke yönetim platformu geliştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, şebekenin anlık değişen ihtiyaçları farklı makine öğrenimi teknikleri kullanılarak öngörülebiliyor. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin dijital geleceğine katkı sağlama misyonumuzla, sürdürülebilir kalkınmaya ve operasyonel verimliliğe önemli katkılar sunacak bu projemiz bizler için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı. Ülkemizin teknoloji ekosistemine değer katmak için yapay zekâ ve 5G alanındaki çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

Uzun yıllardır yerli teknolojilerin geliştirilmesi konusunda öncülük eden Turkcell, bu Ar-Ge projesiyle, 2023 başında faaliyete geçen Turkcell 6GEN.Lab projesindeki endüstri odaklı 6G – Yapay Zekâ tabanlı çalışmalarına da ışık tutmayı hedefliyor. Projeye 1 Ocak 2025 itibarıyla başlanacak ve 30 Haziran 2026’da tamamlanması planlanıyor. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü’nün mentörlüğünde yürütülecek bu proje kapsamında elde edilecek çıktılar, sadece akademik ve teknolojik gelişmeleri değil, aynı zamanda çeşitli sektörlerin dijital dönüşüm süreçlerine yönelik kritik kazanımları da sağlayacak. Projenin ana hedeflerinden biri, çeşitli endüstrilerde operasyonel verimliliklerin artırılmasına yönelik yapay zekâ tabanlı çözümler geliştirmek. Ayrıca, geliştirilmesi planlanan teknolojik yetkinliklerin Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemindeki lider rolde katkı sağlaması amaçlanıyor.