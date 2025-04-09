Turkcell Kullanıcıları Sorunları Paylaşıyor

Son zamanlarda Turkcell aboneleri, sosyal medya platformları üzerinden arama ve kısa mesaj hizmetlerinde karşılaştıkları problemlerin şikayetini yapıyor. Kullanıcılar, bu hizmetlerin işlevselliğinin yetersiz olduğunu ifade ederek, yaşadıkları sıkıntıları sosyal medya aracılığıyla paylaşıyor. Şu ana kadar Turkcell tarafından bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KULLANICILARDAN ŞİKAYETLER

Bazı kullanıcılar, Turkcell’e ait mobil uygulamalara erişim sorunları yaşadıklarını dile getirirken, bir sosyal medya kullanıcısı şu şekilde sitemde bulundu: “Turkcell yüzünden tüm ticari faaliyetlerimiz durdu. Bu mağduriyetin hesabını Turkcell nasıl verecek?” Downdetector, Turkcell’de meydana gelen sorunlarla ilgili raporlar sunuyor. Hata bildirimleri arasında, “532 aranmıyor” ve “Arama yapamıyorum mesaj atamıyorum, kısıtlandınız diyor” gibi yorumlar yer alıyor.

SORUNUN NEDENLERİ

Tüm bu bildirimler, kullanıcıların Turkcell hizmetlerinde ciddi bir aksama yaşadığını gösteriyor. Şu an için sorunun kaynağı ve yanı sıra olası çözümleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Turkcell tarafından yapılacak herhangi bir resmi açıklama, kullanıcıları bilgilendirmek ve sorunun üstesinden gelmek adına kritik önem taşıyor.