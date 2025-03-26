Türkeli Anadolu Lisesi Şampiyonadan Başarıyla Döndü

BAŞARI DOLU MÜSABAKALAR

Sinop’ta gerçekleştirilen Liseler Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında, çeşitli kategorilerde il birinciliği kazanan Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, katıldıkları Karadeniz Bölge Şampiyonası’ndan önemli derecelerle döndü. Bu müsabakalarda, kızlar kategorisinde il birincisi olan Ayşenur Engin ve erkekler kategorisinde il birincisi olan Muhammet Ali Yılmaz, Zonguldak’ta düzenlenen Gençler B Bilek Güreşi Karadeniz Bölge Şampiyonası’na katıldılar.

ÖĞRENCİLERDEN STRATEJİK PERFORMANS

Şampiyonada, Ayşenur Engin, kızlar kategorisinde bölge üçüncüsü olarak başarı sağladı. Erkekler kategorisinde ise Muhammet Ali Yılmaz, Karadeniz Bölge dördüncüsü olma başarısını gösterdi. Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, bu sonuçlarla spor alanında yeteneklerini ve potansiyellerini kanıtlamış oldular.