TÜRKELİ’DE 363 KALKAN BALIK VATANDAŞA DAĞITILDI

KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELELER DEVAM EDİYOR

Sinop’un Türkeli ilçesi açıklarında yasa dışı olarak avlandığı tespit edilen 363 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçak su ürünleri avcılığına karşı yürütülen denetimler çerçevesinde Türkeli açıklarında bir balıkçı teknesi üzerinde kontrol gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, yasal avlanma kurallarına uygun olmayan bir şekilde avlanmış toplam 363 kalkan balığı bulundu ve tekneye el konuldu.

DAĞITIM SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI ÜZERİNDEN YAPILDI

El konulan kalkan balıkları, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçe genelindeki vatandaşlara ulaştırıldı. Bu işlemin yanı sıra, kaçak avcılık faaliyetinde bulunan tekne sahibine de idari para cezası uygulandı. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildiriyor. Ayrıca, vatandaşların şüpheli durumları bildirmeleri ve duyarlı olmaları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.