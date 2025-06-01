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Türkeli’de Hastanede Patlama Oldu

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Sinop’un Türkeli ilçesinde yer alan devlet hastanesinin acil servis bölümünde bir patlama gerçekleşti. Bu olay sonucunda bir hemşirenin yaralandığı bildiriliyor. Hastanenin 20 yataklı acil bölümünde meydana gelen patlama nedeniyle itfaiye ve emniyet ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Patlamanın kimyasal maddelerden kaynaklandığı düşünülüyor.

HASTANE BOŞALTILDI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Patlama nedeniyle hastane, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Emniyet ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve olaya müdahale etti. Yaralı hemşire Damla Gökçe Baş’ın durumu ile ilgili daha fazla bilgi henüz paylaşılmadı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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