Türkeli’de Kaçak Balıkçılık Denetlendi

SINOP’TA YASA DIŞI AVCILIK ENGELLENDİ

Sinop’un Türkeli ilçesi kıyılarında yasa dışı olarak avlanmaya çalışan bir balıkçı teknesinde 363 kalkan balığı ele geçirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yürüttüğü denetim çalışmaları çerçevesinde, Türkeli açıklarında bir balıkçı teknesi kontrol edildi. Bu denetim sırasında, yasal avlanma kurallarına uymayan şekilde avlanmış olan 363 kalkan balığı bulundu ve tekneye el konuldu.

Ele geçirilen kalkan balıkları, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçe genelindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu durum, yerel halkın faydalanmasına katkı sağlarken, kaçak avcılıkla mücadelede önemli bir adım oldu. Ayrıca, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı teknesinin sahibine idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları ve deniz ekosisteminin korunması için denetimlerin kesintisiz devam edeceğini bildiriyor. Vatandaşlardan da çevre konularında daha duyarlı olmaları ve şüpheli durumları iletmeleri isteniyor. Bu şekilde, deniz kaynaklarının korunması adına toplumsal bir bilinç oluşturulması hedefleniyor.