Türkeli’de Kura Çekimi Gerçekleşti

KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Türkeli ilçesinde yapılan kura çekiminde, Süt Sığırcılığı ve Güneş Enerjisi Projeleri için asil ve yedek köyler belirlendi. Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman ve Türkeli Orman İşletme Müdürü Kenan Altun’un katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimi, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) çerçevesinde 2025 yılında hayata geçirilecek projeler için düzenlendi. Kura çekimi, Süt Sığırcılığı Projesi ve Güneş Enerjisi Projesi’ne başvuran köyler arasında yapıldı.

SÜT SIGIRCIILIĞI VE GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİNE BAŞVURU

Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında başvuru yapan 14 köy arasından yapılan kura çekiminde 6 köy asil olarak belirlenirken, 8 köy yedek olarak belirlendi. Güneş Enerjisi Projesi için yapılan kura çekiminde ise 5 köy arasında 3 köy asil listeye girdi, 2 köy de yedek listede yer aldı. Bu projelerle birlikte, sağlanacak desteklerin kırsal kalkınmaya katkı sunması ve köy halkının yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.