Türkeli’de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANANLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olay, Gemiyanı Mahallesi’nde yaşandı ve kazaya, Muhammet Ö. yönetimindeki 57 ACP 248 plakalı motosiklet ile yabancı plakalı bir otomobil sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, park halinde bulunan hafif ticari bir araca da vurdu.

YARALI SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Türkeli Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

