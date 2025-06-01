Türkeli’deki Hastanede Patlama Meydana Geldi

PATLAMADA YARALANMA OLAYI

Sinop’un Türkeli ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis bölümünde bir patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda bir hemşire yaralandı. 20 yatak kapasiteli hastanenin acil bölümünde yaşanan olay üzerine hızlıca itfaiye ve emniyet ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KİMYASAL MADDELERİN ETKİSİ

Patlamanın kimyasal maddelerden kaynaklandığı düşünülüyor. Olay anında serviste bulunan hemşire Damla Gökçe Baş yaralandı. Baş, ilk olarak hastanede görevli doktorlar tarafından müdahale edildi. Ardından, ambulans ile Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi.

HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yaşanan patlama dolayısıyla hastane, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Olayın ardından emniyet ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve olay yeri inceleme çalışması başlattı.