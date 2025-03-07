Türkeli’deki Heyelan Sonrası İnceleme ve Değerlendirme

AFAD YETKİLİLERİ HEYELAN SONRASI İNCELEME YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Sinop’un Türkeli ilçesinde 5 Mart gecesi meydana gelen heyelan olayının ardından, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ile birlikte olay yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Bu incelemelere, Sinop İl AFAD Müdürü Hüsamettin Kars, Sinop İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Sinop DSİ Şube Müdürü Göktuğ Yılmaz ve Kastamonu İl AFAD Müdürü Dr. Suat Tüfekçi de katıldı.

HEYELAN SONRASI RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Düz köyünde meydana gelen heyelan sebebiyle yapılan saha incelemelerinde, lazer dronlar ve çeşitli teknik araçlar kullanarak toprak hareketliliğine dair risk durumu değerlendirildi. İnceleme sırasında, heyelanın yol açtığı hasarın tespiti gerçekleştirildi ve vatandaşların mağduriyetlerinin en hızlı şekilde giderilmesi amacı güdüldü.

KAYMAKAM’DAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Kaymakam Safa Kahraman, heyelandan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyelan sırasında göçük altında kalan iki vatandaşın sağ olarak kurtarılmasının kendileri için büyük bir teselli olduğunu ifade etti. Kahraman, “Rabb’im bizleri her türlü afetten korusun. Emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Türkeli’mize geçmiş olsun” şeklinde konuştu.