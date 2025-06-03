Türkeli Hastanesinde Patlama Oldu, Tutuklama

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Sinop’un Türkeli ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis bölümünde yaşanan ve bir hemşirenin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya dair yakalanan birey tutuklandı. Patlamanın sonrası Türkeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde hastanede çalışan hemşire V.T. gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen V.T., hakim karşısına çıktığında “ateş yakmak suretiyle patlamaya sebep olduğu” sebebiyle tutuklama kararı verildi. Hatırlanacağı üzere, Türkeli ilçesinde 1 Haziran’da meydana gelen patlamada bir hemşire yaralanmıştı.