Türkeli’nde Sürdürülebilir Dikili Satış Çalışmaları

DİKİLİ SATIŞ YÖNTEMİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM DESTEKLENİYOR

Sinop’un Türkeli ilçesinde sürdürülebilir üretim faaliyetlerini desteklemek için dikili satış yöntemi doğrultusunda deneme ağacı kesimi ve verim yüzdesi tespiti çalışmaları başlatıldı. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Gökçealan Şefliği’nde hayata geçirilen bu uygulama ile deneme ağaç kesimleri gerçekleştiriliyor ve verim yüzdesi belirleniyor.

Bu yöntem, üretim verimliliğini yükseltmeyi ve orman ürünlerinin kalite ile miktarını hızlı bir şekilde piyasa ile buluşturmayı amaçlıyor. Son yıllarda yaygınlaşan dikili satış yöntemi, böcek ve zararlılarla mücadelede etkili bir yol sunarken, aynı zamanda üretim maliyetlerini de azaltıyor. Ayrıca piyasa taleplerine hızla karşılık verebilmek için istenilen ölçü ve standartlarda üretim yapılmasını sağlıyor.

DEPOLAMA SÜRELERİ KISALTILIYOR

Emvalin depolarda bekleme süresi, değer kaybını önlemek amacıyla ortadan kaldırılmış oluyor. Bu süreç, okyanusla çeşitliliği ve sürdürülebilirliği destekleyerek, yerel orman ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlıyor.