Türk sinemasının ünlü yapımcılarından Türker İnanoğlu’nun sağlık durumuna dair açıklama geldi.

Geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın efsane filmlerine imza atan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu sağlık durumu hakkında konuştu. Usta sanatçı, “Evde televizyon izlerken kumanda aletine uzandım. O sırada koltuktan düşüp kalça kemiğimi kırdım” dedi.

Evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın efsane filmlerine imza atan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu yoğun bakımda iddialarına yanıt verdi.

Sabah’ın haberine göre; Usta sanatçı, “Evde televizyon izlerken kumanda aletine uzandım. O sırada koltuktan düşüp kalça kemiğimi kırdım” diye konuştu.

86 yaşındaki sanatçının özel bir hastanedeki tedavisi sürüyor.