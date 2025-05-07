Turkish Airlines Open 2025 Yarın Başlıyor

7 TÜRK GOLFÇÜ TURNUVADA MÜCADELE EDECEK

Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda düzenlenecek Turkish Airlines Open 2025 organizasyonuna Antalya ev sahipliği yapıyor. Kentte 6 yıl aradan sonra gerçekleşecek bu önemli etkinlik, yarın başlayacak. Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya Golf Kulübü’nde yapılan bir toplantıda, turnuva hakkında bilgi verildi. Turkish Airlines Open’ın organizatörü Kemal Taşkınlı, “Turnuvaya oldukça heyecanlı ve mutluyum. Dünyanın en iyi golfçüleri, Antalya’nın güzel golf sahasında yarışacak. Bu etkinlik için tüm hazırlıklarımızı yaptık ve umarım turnuva başarıyla geçer” şeklinde ifade etti.

MİLLİ OYUNCULARIMIZIN YER ALMASI HEDEFİ

Taşkınlı, bu yıl turnuvada ilk kez 7 Türk golfçünün mücadele edeceğini belirterek, “Turnuvayı Türkiye’ye getirirken amacımız milli oyuncularımızın bu tura katılımını sağlamaktı. Bu oyuncular, burada yarışacak. Umarım iyi dereceler elde edip, turun diğer aşamalarında da yer bulacaklar. Turnuva için 5 yıllık bir anlaşmamız var ve önümüzdeki yıl için hazırlıklarımıza şimdiden başladık” dedi.

PROFESYONEL SPORCULAR HEYECANLI

Profesyonel sporcu Ediz Kemaloğlu, yıl içinde yarışmalarının iyi geçtiğini ve bu fırsatı uzun zamandır beklediğini; elinden gelenin en iyisini yapmayı amaçladığını dile getirdi. Diğer bir profesyonel sporcu Ulaş Karataş ise “Bu turnuvada oynayacağım için çok heyecanlıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. İlk olarak elemeyi geçip, iyi bir derece elde etmeyi hedefliyorum” ifadelerini kullandı. Taner Yamaç da daha önce 3 kez amatör olarak turnuvada yer aldığını belirterek, “İlk kez profesyonel olarak mücadele edeceğim için heyecanlıyım. Sahayı çok iyi biliyorum ve üzerine baskı hissetmiyorum. Yarın ilk çukurda bir heyecan yaşayacağım ama şu an psikolojik olarak hazırım” şeklinde konuştu. Turkish Airlines Open 2025, yarın sabah başlayacak.