Turkish Airlines Open’a Yoğun İlgi Var

DÜNYA GOLFÜNÜN YILDIZLARI ANTALYA’DA BULUŞUYOR

Dünyanın önde gelen golfçülerini 8-11 Mayıs tarihlerinde Antalya Belek’teki Regnum Carya Golf Kulübü’nde bir araya getirecek olan Turkish Airlines Open Turnuvası’na golf meraklıları yoğun ilgi gösteriyor. DP World Tour’un 2025 yılında Avrupa’daki ilk organizasyonu olma özelliği taşıyan bu turnuva için geri sayım başladı. Sekizinci kez gerçekleştirilecek olan turnuvada Avrupa ve dünya golfunun yıldızları sahada yer alacak. Altı yıllık bir aranın ardından Türkiye’de yapılacak etkinlikte, Türk profesyonel ve amatör oyuncular da dahil olmak üzere toplamda 156 oyuncu mücadele edecek.

BİLET SATIŞLARINA BÜYÜK İLGİ

Turnuvanın biletlerine tixero.eu sitesi üzerinden büyük bir ilgi olduğu öğrenildi. Golf tutkunları, günlük ya da kombine bilet alarak etkinliği Regnum Carya sahasında izleyebilecek. VIP biletler de aynı platform üzerinden satışa sunuluyor. Organizasyonun VIP biletlerinde fiyatların makul seviyelerde tutulduğunu belirten Turkish Airlines Open organizatörü Kemal Taşkınlı, “Golf ile ilgilenen her yaştan herkesi bu büyük şölene bekliyoruz. Özellikle golf oynayan gençler ve çocukların ünlü oyuncularla birlikte yürümeleri, onların hareketlerini yakından izlemeleri eşsiz bir deneyim olacak” diye konuştu.

Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan turnuvada, 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2013 Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson, 2018 Turkish Airlines ikincisi Haotong Li gibi ünlü isimler yer alacak. Ayrıca, Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncuları Nicolas Colsaerts, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello da turnuvada mücadele edecek. Organizasyonda, Türk profesyoneller Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın ile birlikte, wild card ile oynayacak iki amatör oyuncu İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de sahada olacak.

ÖNCEKİ ŞAMPİYONLAR VE TARİHİ ANLAR

İlk kez 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open’da, Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood gibi birçok golf efsanesi sahaya çıkmıştı. 2019 yılında Montgomerie Maxx Royal Sahası’nda yapılan son turnuva, Avrupa Turu tarihinde altı oyuncunun katıldığı play-off’a ev sahipliği yapmış, Tyrrell Hatton, Benjamin Hebert, Kurt Kitayama ve diğerlerini geçerek kupayı kazanmıştı.