Turkish Technic Bakım Yapmadı, İddialar Yanlış

HİNDİSTAN’DA KAZA VE CAN KAYBI

Hindistan’da geçtiğimiz gün Boeing 787-8 modeli yolcu uçağı, kalkış esnasında alev alarak yere çakıldı. Bu kaza sonucunda 241 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından düşen uçağın bakımının Türk bir firma tarafından yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden önemli bir açıklama yapıldı.

BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT

DMM’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Air India’ya ait bir yolcu uçağının kalkış yaparken düşmesi sonrası ortaya atılan, ‘Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımları Turkish Technic tarafından yapıldı’ iddiası doğru değildir” ifadeleri kullanıldı. Düşen uçağın bakımının Turkish Technic tarafından yapıldığı yönündeki iddiaların, Türkiye-Hindistan ilişkilerini manipüle etmeye yönelik dezenformasyon olduğu belirtildi. Ayrıca, Air India ile Turkish Technic arasında 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilen anlaşmalara sadece B777 tipi geniş gövde uçakların bakımının dahil olduğu açıklandı. Kazaya karışan Boeing 787-8 Dreamliner ise bu anlaşmanın dışında kalıyor ve Turkish Technic, bugüne kadar bu tip bir Air India uçağının bakımını üstlenmedi.

Açıklamada, Hindistan halkının acısının içtenlikle paylaşıldığı vurgulandı. Düşen uçağın bakımını hangi firmanın yaptığı konusunda bilgi sahibi olunduğu ancak bu konunun başka değerlendirmelere konu olmaması adına yorum yapmanın ilgileri dışında olduğu ifade edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden önemli markaların itibarını zedelemeye yönelik faaliyetleri takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirtti. Türk milleti olarak, yaşanan bu uçak kazası nedeniyle Hindistan halkının acısını içtenlikle paylaştıkları da ifade edildi.