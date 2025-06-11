Türkistan’da Divanu Lugati’t-Türk Sergisi Açıldı

TÜRKİSTAN’DA TARİHİ SERGİ AÇILIŞI

Türk dünyasının manevi merkezi olarak bilinen Türkistan, Kaşgarlı Mahmud’un “Divanu Lugati’t-Türk” adlı sözlüğünün yazılışının 950. yılına özel olarak hazırlanan “Erdemin Başı Dil: Divanu Lugati’t-Türk” sergisine ev sahipliği yapıyor. Türk Dünyası Vakfı ve Türk Kültür ve Miras Vakfı iş birliğiyle yapılan sergi, daha önce Bişkek ve Astana’da yoğun ilgi gördükten sonra şimdi Kazakistan’ın Türkistan şehrinde ziyarete açıldı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde düzenlenen sergi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından destekleniyor.

DİLİN ÖNEMİ VURGULANILIYOR

Açılış töreninde konuşma yapan Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Divanu Lugati’t-Türk’ün Türk milletinin ortak kültürel kimliğini pekiştiren bir eser olduğunu ifade etti. Raimkulova, “Vakıf olarak, Türk halklarının günlük yaşamına, kültürüne ve geleneklerine dair eşsiz bilgiler sunan bu kadim eserin yazılışının 950. yılında yeniden tanıtımını yapmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi. Ayrıca, serginin düzenlenmesinde birlikte çalıştıkları Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyetİ Başkanı Nabi Avcı başta olmak üzere TİKA ve YTB’ye de teşekkür etti. Türkiye’nin Türkistan Başkonsolosu İlker Pak ise “Türkçemizin köklerinden gelen zenginliğiyle koruma ve geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadesini kullandı.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK SERGİLENİYOR

Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özsoy, Divanu Lugati’t-Türk’ün yalnızca bir sözlük olmadığını aynı zamanda bir medeniyet belgesi olduğunu vurguladı. Özsoy, eserde yaklaşık 250 adet atasözü bulunduğunu belirterek, “Gözden ırak olan gönülden ırak olur”, “Damlaya damlaya göl olur” gibi atasözlerinin Anadolu’da, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da da kullanılıyor olmasının, ortak dil ve kültür birliğine işaret ettiğini dile getirdi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Janar Temirbekova, anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu belirtti. Sergide, Türk dünyasının ortak hafızası olarak kabul edilen Divanu Lugati’t-Türk’ün tarihi yolculuğu ve içeriği ayrıntılı biçimde ziyaretçilere sunuluyor. Eserin orijinaline uygun hazırlanan tıpkı basım replikası, divandan seçilen sözcükler ve atasözleri, ayrıca Kaşgarlı Mahmud’un çizdiği ilk Türk dünyası merkezli dünya haritasının modern yorumu da sergide yer alıyor. XI. yüzyılda kaleme alınan eser, dönemin estetik anlayışını, giyim tarzını ve toplumsal yaşantısını yansıtan objeler, tematik kıyafetler ve çağdaş tasarımlarla beraber sergileniyor. Modacı Ezgi Karayel, Divan’daki detaylardan esinlenerek hazırladığı kadın ve erkek kıyafetleri ile geçmişle günümüz arasında görsel bir köprü kuruyor. Sergi, 30 Haziran’a kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.