Türkiye 0-3 Macaristan Maç Sonucu

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI MACARİSTAN’I MAĞLUP ETTİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu’ndaki üçüncü maçında Macaristan karşısında 3-0 galip geldi. Maç, Continental Arena’da 70 dakika sürdü.

MACARİSTAN TAKIMININ KADROSU

Macaristan ekibinde Szalai, Boldizsar, Toth, Horvath, Garan, Varga, ve Kiss görev aldı. Kiss, Török ile yer değiştirirken, Peter ve Kecskemeti de takımda bulunuyordu.

TÜRKİYE TAKIMININ KADROSU

Türkiye’nin kadrosunda ise Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan ve Beytullah yer aldı. Beytullah, Berk, Ahmet, Abdulsamet ve Muhammed ile değiştirildi. Maç setleri ise sırasıyla 16-25, 17-25 ve 15-25 sonuçlarıyla tamamlandı.

GELECEK MAÇ BİLGİLERİ

Milliler, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri’ndeki dördüncü mücadelesini 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00’de Malatya’da Danimarka ile oynayacak.