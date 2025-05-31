Türkiye 1. Ligi’nde 4. sırada

BAŞARIYLA TAMAMLANAN SEZON

Türkiye 1. Ligi’nde yer alan Gençlik ve Spor Kulübü, disiplini, azmi ve takım ruhu sayesinde ligi 4. sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Aynı şekilde, Bocce Türkiye 1. Ligi’nde mücadele eden Elazığ GSK da sezonu 4. sırada bitirerek dikkat çekti ve kayda değer bir başarı gösterdi.

YEREL POTANSİYELİN ÖNEMİ

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu başarı, yalnızca sportif bir zafer değil; aynı zamanda özveri, inanç ve yerel potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesinin bir sonucudur. Kulübümüz hiçbir şekilde transfer yapmadan, tamamıyla Elazığ’daki kendi çocuklarımızdan oluşan kadrosuyla, öz kaynaklarını kullanarak bu seviyeye ulaşmıştır.” denildi. Kulüp, sadece sahada değil, altyapı ve yerel gençliğe yatırım alanında da örnek bir model oluşturuyor.

GÜÇLÜ GELECEK VİZYONU

Açıklamada ayrıca, “Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek veren herkesi yürekten tebrik ediyor, bize bu gururu yaşattıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Kulübümüz, bundan sonraki süreçte de aynı ilke ve kararlılıkla Elazığlı gençlerimize fırsatlar sunmaya, onları sporla buluşturmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Daha yolun başındayız. Birlikte daha nice başarılara.” ifadelerine yer verildi.