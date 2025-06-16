Türkiye 12 Temsilciyle UEFA’da Yer Alacak

TFF, UEFA’DA TEMSİL HAKKI KAZANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA’nın gerçekleştirdiği en son yönetim kurulu toplantısı sonucunda Türkiye’nin toplamda 12 kişiyle temsil hakkı kazandığını duyurdu. TFF’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “UEFA, son yönetim kurulu toplantısında Avrupa futboluna dair geniş kapsamlı politikalarını şekillendirmek üzere görev yapan 19 komitesinin ve 6 heyetinin yeni yöneticilerini ve üyelerini belirledi. Toplantının sonucunda Türkiye, 11 farklı komite ve 1 heyette toplam 12 kişiyle temsil hakkı kazandı.”

UEFA komitelerinde Türkiye’yi temsil edecek tüm üyelerin listesi ise şu şekilde: TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz – UEFA Futbol Komitesi Üyesi, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak – UEFA Sağlık Komitesi Üyesi, TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ – UEFA Milli Müsabakalar Komitesi Üyesi, TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm – UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi.

TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan – UEFA Futsal Komitesi Üyesi, TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı – FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) ve Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç – UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz – UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel – UEFA HatTrick Komitesi Üyesi, TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız – UEFA Oyuncu Durumu, Transferler, Menajerler ve Temsilciler Komitesi Üyesi, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural – UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi.

Ayrıca, UEFA heyetlerinde de TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay – UEFA Stadyum İnşaatı ve Yönetimi Heyeti Üyesi olarak temsil edilecek.