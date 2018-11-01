Türkiye 17 basamak yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair önemli açıklamalar yaptı ve Dünya Bankası’nın hazırladığı raporda Türkiye’nin 17 basamak yükselerek 43. sıraya geldiğin, belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye’nin 17 basamak yükseldiğini açıkladı.

İşte Bakan Albayrak’ın o açıklamaları;

Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye 2018’e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi. Ülkemiz 2018’de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı.

Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur.

Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız.

TRT