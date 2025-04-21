Türkiye 19 Madalya Kazandı

Türkiye Halter Şampiyonası’nda Başarı

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye, toplamda 19 madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu’nun Başkanı Talat Ünlü, kadınlar ve erkeklerde elde edilen başarıların kendilerini mutlu ettiğini vurguladı ve hedeflerinin her zaman zirve olduğunu ifade etti. Moldova’nın başkenti Kişinev’de gerçekleştirilen şampiyona, Arena spor salonunda 42 ülkeden 185 kadın ve 148 erkek sporcu ile toplamda 333 sporcunun katılımı ile sona erdi. Milli sporcular, organizasyon boyunca 8 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak Türkiye’nin başarılarına önemli bir katkı sağladı.

Başkan Ünlü’nün Açıklamaları

Talat Ünlü, şampiyonada madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. “Büyük bir organizasyonu daha geride bıraktık. Sporcularımız burada altın madalya sayılarımızı yükselterek bizleri sevindirdi. Kadınlarda takım halinde ikinci, erkeklerde üçüncü sırada yer almak bizleri mutlu etti, ancak bundan sonraki dönem için çalışmalarımıza Türkiye’ye döner dönmez başlayacağız. Hedefimiz her zaman zirve olacak,” dedi.

Şampiyona Sıralaması

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’ndaki sıralama şu şekilde gerçekleşti: Kadınlarda 1. Ermenistan, 2. Türkiye, 3. Birleşik Krallık, 4. Ukrayna, 5. Moldova ve 6. Romanya; erkeklerde ise 1. Ermenistan, 2. Gürcistan, 3. Türkiye, 4. Moldova, 5. Bulgaristan ve 6. Ukrayna yer aldı.