Türkiye 2. kez sandığa gidiyor

Türkiye bugün ikinci kez cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerde üstünlüğün sağlanamaması sonucu yapılacak ikinci tur seçimler ülke genelinde heyecan yarattı.

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçecek. Oy verme işlemi saat 08.00’de başladı, 17.00’de sona erecek. 60 milyon 721 bin 745 seçmen için kurulan 191 binden fazla sandıkta oy kullanılacak.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00’ye kadar sürecek.

Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Oy verme işlemi tüm yurtta başladı

Seçimde, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Oy verme işlemleri, saat 17.00’de sona erecek. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.

Oy verme işlemi tüm yurtta başladı

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Seçmen, oy pusulasındaki cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ettikten sonra oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atacak.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Ayrıca, görme engelliler bu seçimde de 14 Mayıs’ta uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy verebilecek.

Gümrüklerde oy kullanma işlemleri devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu.