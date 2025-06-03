Türkiye 2023’te Elektrik Tüketimi Yüzde 45 Sanayi

ELEKTRİK TÜKETİMİ VE SEKTÖREL DAĞILIM

Türkiye’de 2023 yılı itibarıyla elektrik tüketimi 289 bin 317 gigavatsaat olarak gerçekleşti, sanayi sektörü yüzde 45 ile bu tüketimin en büyük payına sahip oldu. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), 2024 Yılı Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Raporu’nu yayımladı. Raporda, küresel ve ulusal elektrik tüketim trendleri, Türkiye’nin elektrik dağıtım altyapısı, sektörel tüketim dağılımları, illere göre tüketim verileri, TEDAŞ’ın sektördeki rolü ve uluslararası karşılaştırmalar hakkında geniş bilgiler yer alıyor.

ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TİCARET VERİLERİ

2023’te Türkiye’nin elektrik üretimi yüzde 9 artışla 331 bin 149 gigavatsaat seviyesine çıktı. Aynı dönemde, elektrik ithalatı 6 bin 94 gigavatsaat, ihracatı ise 2 bin 75 gigavatsaat olarak kaydedildi. İletim kaybı 5 bin 600 gigavatsaat, dağıtım kaybı ise 23 bin 993 gigavatsaat olarak belirtildi. Net tüketim, yüzde 12,5 artışla 289 bin 317 gigavatsaate ulaştı. Sektörel dağılımda sanayi yüzde 45 ile liderliğini sürdürdü, onu yüzde 25,7 ile ticaret ve kamu hizmetleri, yüzde 22,6 ile meskenler, yüzde 4,6 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 2 ile aydınlatma izledi.

KİŞİ BAŞI TÜKETİMİ VE İLLER ARASI DAĞILIM

2023’te Türkiye’de kişi başı ortalama elektrik tüketimi 3 bin 390 kilovatsaat oldu. İllere göre tüketim dağılımında Bilecik, 9 bin 871 kilovatsaat ile başı çekerken, Kocaeli 8 bin 7 kilovatsaat ile ikinci, Karabük ise 7 bin 667 kilovatsaat ile üçüncü sırada yer aldı. Tüketimin en düşük olduğu iller arasında, Ağrı 1026 kilovatsaat, Muş 1076 kilovatsaat ve Hakkari 1079 kilovatsaat ile yer aldı.

DAĞITIM ŞEBEKESİ VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR

Raporda, Türkiye’nin elektrik dağıtım şebekesinin 1 milyon 299 bin 265 kilometre hat ve 568 bin 738 trafo içerdiği bilgisi yer aldı. “Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’nın çoğunda en fazla elektrik tüketimi sanayi sektöründe gerçekleşiyor. Ancak Fransa, İngiltere ve İspanya’da mesken tüketimi sanayiyi geride bırakıyor, bu da yaşam standartlarının ve kentsel yapıların etkisini yansıtıyor” ifadeleri raporda dikkat çekiyor.