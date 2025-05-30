Türkiye 23 Şüpheliyi Yakaladı! İNTERPOL Önemli Bilgiler Verdi

GENİŞ ÇAPLI OPERASYONDA 23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Türkiye genelinde 6 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonlar sonucunda Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı 13 kişi, mavi bültenle aranan 1 kişi ve difüzyon mesajı ile aranan 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli tutuklandı. Bu operasyonlar, suç örgütlerine üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlarla ilgili aranma kaydı bulunan şahısları kapsadı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, şüphelilerin Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan dahil 11 ülke tarafından arandığını belirtti. “6 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda, 11 ülke tarafından Interpol’ün 13’ü kırmızı, 1’i mavi bültenle ve 9’u difüzyon mesajıyla aranan 23 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, suç örgütlerine üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildi,” şeklinde ifade etti.

YAKALANANLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Yerlikaya, Interpol tarafından aranan şahısların, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği titiz incelemeler sonucunda ülkeye giriş yaptığının tespit edilerek yakalandığını söyledi. “Bu şüpheliler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı,” diye ekledi. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ederken, “Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız,” dedi.