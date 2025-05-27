Türkiye, 23 Yılda 4 Bin 75 Köprü Yaptı

ULUŞTURMA BAKANI’NDAN KÖPRÜ PROJELERİNE İLIŞKIN AÇIKLAMALAR

Türkiye, son yıllarda ulaşım alanında yaptığı önemli yatırımlara devam ederken, köprü projelerine de özel önem veriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kara yolu ulaşım altyapısındaki köprü projeleri hakkında detaylı bilgiler sundu. Uraloğlu, “Son 23 yılda ulaşımdaki fiziki engelleri birer birer kaldırdık, inşa ettiğimiz köprülerle ülkenin dört bir yanını yeniden birbirine bağladık.” diye belirtti. 2002 yılında Türkiye’de yalnızca 311 kilometre uzunluğuna sahip 5 bin 967 köprü bulunduğunu, 23 yıl içinde 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa edilerek köprü sayısının 10 bin 42’ye, toplam uzunluğun ise 799 kilometreye ulaştığını söyledi. Uraloğlu, “Eğer bu köprüler art arda sıralansaydı, turizmin başkenti Antalya’dan İpsala Sınır Kapısı’na yani Yunanistan’a kadar kesintisiz ulaşım sağlanabilirdi.” ifadelerini kullandı.

KÖPRÜLERLE KÜLTÜREL MİRAS VE ŞEHİRLER BİRLEŞİYOR

Uraloğlu, köprü projeleriyle vadileri ve nehirleri aşarak şehirleri birleştirdiklerine vurgu yaparak, Türkiye’nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını dile getirdi. Dünyada bir ilke imza attıklarını belirten Uraloğlu, “Uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumundadır.” değerlendirmesinde bulundu.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ DÜNYA LİTERATÜRÜNDE ÖNEMLİ BİR YER EDİNDİ

Elazığ’daki Kömürhan Köprüsü’nün ters Y tipi kule tasarımına sahip olduğunu ve 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini hatırlatan Uraloğlu, “Bu yapı 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe 4’üncü sırada yer alıyor.” dedi. Ayrıca, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde inşa edilen Eğiste Hadimi Viyadüğü hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Bu köprü Türkiye’nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olma özelliğini taşıyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunmasına yönelik özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün, “dünyada ilk ve tek uygulama” olduğunu vurguladı ve bu projenin 2021 yılında ABD merkezli bir kuruluş tarafından ‘Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi’ ödülünü kazandığını belirtti.

KÖPRÜLER PROJELERİ ÖDÜLLERLE TESCİLLENİYOR

Uraloğlu, köprü projelerinin yalnızca mühendislik açısından değil, aynı zamanda uluslararası alanda aldıkları ödüllerle de takdir edildiğine dikkat çekerek, Osmangazi Köprüsü’nün Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından Üstün İnşaat Mühendisliği Başarı Ödülü’ne ve Japonya Ulaştırma, Arazi ve Altyapı Bakanlığı tarafından ise İnşaat Uluslararası Ödülü’ne layık görüldüğünü aktardı. Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu’nun toplamda 24 ödül aldığını belirten Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 6’sı uluslararası olmak üzere toplamda 10 ödüle sahip olduğunu vurguladı. Eğiste Hadimi Viyadüğü 2023’te ve Kömürhan Köprüsü 2024’te Uluslararası Yol Federasyonu tarafından yılın projeleri olarak seçildi. Bu projeler, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türk mühendisliğini de dünya sahnesine taşıyor.