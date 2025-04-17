Türkiye, 31 Madalya ile Avrupa İkincisi

Türkiye, Avrupa Taekwondo Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası’nda etkileyici bir performans sergileyerek toplamda 10 altın madalya da dahil olmak üzere 31 madalya kazandı. Şampiyonayı takım halinde erkeklerde Avrupa şampiyonu olarak tamamlayan Türkiye, kadınlarda ve genel sıralamada ise Avrupa ikinciliğine ulaştı. Estonya’nın başkenti Tallinn’de Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından düzenlenen şampiyonanın ikinci günü, tatamiye çıkan sporcular 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazandı.

TAEKWONDO Poomsae BAŞARILARI

Taekwondo poomsae branşında sporcular 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya alırken, para poomsae branşında 1 altın madalya kazanıldı. İki gün süren şampiyonada, Türkiye taekwondo poomsaede 9 altın, 5 gümüş ve 9 bronz, para poomsaede ise 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 31 madalya ile ayrıldı. Bu sonuçlarla, Türkiye erkeklerde takım olarak Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı milliler, kadınlarda ve genel sıralamada Avrupa ikinciliğini elde etti.

ALTIN MADALYA SAHİPLERİ

Altın madalya kazanan sporcular arasında Aykut Taşgın (Serbest stil erkekler 18 yaş üstü bireysel), Ceren Behiye Okur, Reyyan Sönmez ve Melek Ahu Çelik (Yıldız kız takım), Salih Aymaz, Ali Kaan Meşe ve Mehmet Tural (Yıldız erkek takım), Rüya Gökçe, Nilda Aytekin ve Nursena Gültekin (Genç kız takım), Rabia Kim Karışık, Fatma Törehan, Safiye Yalçın (Kadınlar 31-50 yaş takım), Teyfik Çelik, Mehmet Örkan ve Mustafa Kemal Yıldıran (Erkekler 61 yaş üstü takım) yer aldı.

GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA SAHİPLERİ

Gümüş madalya kazananlar arasında Emre Devrengeç, Ali Buğra Yılmaz ve Bahadır Türken (Genç erkekler takım), Şeyda Nur Yavuz, Büşra Deniz Yılmaz ve Dilan Yaprak Alan (Kadınlar 18-30 yaş takım), Fazlı Karışık, Murat Sarıkuş ve Adil Tekin (Erkekler 31-50 yaş takım), Zeynel Çelik, İsmail Kökçü ve Ömer Budancamanak (Erkekler 51-60 yaş takım) bulunuyor. Bronz madalya sahipleri de Kübra Dağlı Muran, Emirhan Muran (Serbest stil 18 yaş üstü pair), Ecrin Yanıt (Serbest stil kadınlar 12-17 yaş bireysel), Enes Akar ve Ecrin Yanıt (Serbest stil 12-17 yaş pair), Utku Efe ve Reyyan Sönmez (Yıldızlar pair), Furkan Bayrak, Yusuf Emre Akbıyık ve Yiğit Kemal Yılmaz (Erkekler 18-30 yaş takım), Şerif Kandırmış ve Sevgi Can Yalçın (61 yaş üstü pair) olarak belirlendi.

PARA POOMSAE BAŞARILARI

Para poomsae branşında ise Mahmut Arda Doğan (Büyük erkekler P53) altın madalya kazandı.