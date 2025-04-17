Türkiye, 31 Madalya ile Zirveye Ulaştı

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARI ORTAYA KONDU

Sporcularımız, Avrupa Taekwondo Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası’nın son gününde toplamda 7 altın, 17 madalya kazandı. Türkiye, toplamda 10 altın ile 31 madalya elde ederek, erkeklerde takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca, kadınlarda ve genel sıralamada ikinci olarak büyük bir başarı gösterdi.

İKİ GÜNDEKİ MADALYA DAĞILIMI

Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonanın ikinci ve son gününde, sporcularımız taekwondo poomsae branşında 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Para poomsae branşında ise 1 altın madalya geldi. İki gün süren organizasyonu 9 altın, 5 gümüş ve 9 bronz ile tamamlayan Türkiye, para poomsaede de 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya aldı. Toplamda 10 altın, 9 gümüş ve 12 bronz ile 31 madalya ile döndü.

TANRIKULU BAŞARILARI VURGULADI

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, organizasyondan başarıyla ayrıldıklarını belirterek, “Göreve geldiğimizden beri ülkemize takım halinde şampiyonluklar kazandırıyoruz. Yıldızlar ve ümitler Avrupa şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu gibi başarılarla dolu bir süreç geçirdik. Zirve yolculuğumuzu Estonya’da devam ettirdik. Sporcularımız desteğin karşılığını burada verdiler ve yeniden Avrupa’nın zirvesindeyiz” dedi.

MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ

İkinci gün madalya kazanan sporcularımız arasında taekwondo poomsae branşında altın madalya kazananlar ise Aykut Taşgın (serbest stil erkekler 18 yaş üstü), Ceren Behiye Okur, Reyyan Sönmez ve Melek Ahu Çelik (yıldız kız takımı) gibi isimler bulundu. Para poomsae branşında da Mahmut Arda Doğan (büyük erkekler P53) altın madalya kazandı. Bu başarılar, spor camiasında büyük bir gurur kaynağı oldu.