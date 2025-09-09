Haberler

Türkiye 6-0 İspanya’ya Yenildi

A MİLLİ TAKIM’IN KÖTÜ PERFORMANSI

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Konya’da oynadığı karşılaşmada İspanya’ya karşı 6-0 gibi büyük bir farkla mağlup oldu. Bu kötü performans sonrası İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, sosyal medya üzerinden istifaya çağrıldı.

HACIOSMANOĞLU’NUN DESTEK MESAJI

Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Montella ile bir araya gelerek ona moral verdiği öğrenildi. Hacıosmanoğlu’nun, İtalya’lı teknik direktör ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Hocam bazen böyle maçlar olur. Biz sana güveniyoruz. Gelen eleştirileri kafana takma. Biz federasyon olarak senin arkandayız. Benim Dünya Kupası’na gideceğime inancım tam” şeklinde ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmasına yönelik eleştirilere karşı çıkarak yaş ve güzellik anlayışının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.