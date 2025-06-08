Türkiye A Mili Futbol Takımı, ABD’yi Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Pratt & Whitney

Hakemler: Fernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena (Panama)

ABD: Freese, Robinson (Dk. 46 McKenzie), Richards, Freeman, Arfsten (Dk. 65 Wright), McGlynn (Dk. 65 Sullivan), Cardoso (Dk. 46 Adams), Luna (Dk. 65 Harriel), Tillman, de La Torre, Agyemang (Dk. 74 White)

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 76 Yusuf Akçiçek), Eren Elmalı (Dk. 76 Mustafa Eskihellaç), Orkun Kökçü (Dk. 66 Kaan Ayhan), İsmail Yüksek, Oğuz Aydın (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Can Uzun), Arda Güler, Kenan Yıldız (Dk. 76 İrfan Can Kahveci)

GOLLER VE SARILAR

Goller: Dk. 1 McGlynn (ABD), Dk. 25 Arda Güler, Dk. 27 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 78 Yusuf Akçiçek (Türkiye), Dk. 85 Harriel (ABD)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, gerçekleştirdiği hazırlık maçında ABD’yi 2-1 mağlup etti. Maçın başlama düdüğünün ardından, 1. dakikada McGlynn USİ için golü kaydetti. 25. dakikada Arda Güler, Türkiye’nin eşitliğini sağladı. Ardından 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım’ı öne geçirdi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada ABD’nin atağında de La Torre’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Arfsten kafa vuruşu yaptı ama top az farkla kale direğinin yanından auta gitti. 61. dakikada Adams’ın sağ çaprazdan yaptığı ortada Tillman, uygun pozisyonda kafa vurdu fakat top kaleci Berke Özer’de kaldı. 82. dakikada Türkiye’nin kontratağında Arda Güler’in pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper Yılmaz, sert bir şut çekti ama top kale direğinin yanından auta gitti. Sonuç olarak ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı.