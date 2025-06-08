Türkiye A Milli Takım 2-1 Galip

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelelerine yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ile bu maçı yaptı. Maç, saat 22.40’ta Connecticut eyaletinin East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadı’nda başladı. Karşılaşmanın hakemliğini Panama Futbol Federasyonu’ndan Fernando Moron üstlendi.

ARKADAŞ MAÇINDA GOLLER

Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 1 dakika sonra ABD, Jack Mcglynn ile öne geçti. Maçın 24. dakikasında Türkiye’den Arad Güler, skoru eşitleyerek 1-1 yaptı. Ardından, 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle Türkiye 2-1 öne geçti. Maçın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Türkiye A Milli Takımı, hazırlık maçında ABD’yi 2-1 mağlup etmiş oldu.