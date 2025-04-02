Türkiye-AB Ekonomik Diyaloğu Brüksel’de Yeniden Başlıyor

TOPLANTININ DÜZENLENME TARİHİ VE YERİ

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (HLED) toplantısı, 6 yıl aradan sonra yarın Brüksel’de gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Türkiye ve AB arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015’te yapılan Türkiye-AB Zirvesi’nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verildi. Bu bağlamda, 2016, 2017 ve 2019 yıllarında toplamda üç toplantı yapıldı. Birinci ve üçüncü toplantılarda Türkiye ev sahipliği yaparken, ikinci toplantı Belçika’da gerçekleştirildi. Son olarak, Aralık 2024’te düzenlenecek AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması karara bağlandı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde de onaylandı. Yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan’da Brüksel’de yapılacak.

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE TOPLANTININ ÖNEMİ

Toplantıda açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ile AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos gerçekleştirecek. Toplantının, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin hızlanması ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından büyük önemli taşıdığı belirtiliyor. Toplantı, iki ana bölümden oluşacak. İlk bölümde, Türkiye ve AB’nin makroekonomik durumları, rekabetçilik alanında atılabilecek geliştirmeler ve yapısal reformlar masaya yatırılacak. Bu bölümde Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık yapacak.

İkinci bölümde Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen isimleri, bakanlar ve komiserlerle bir araya gelerek ortak yatırım ve ticaret fırsatlarını ele alacak. Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin de toplantılara katılması bekleniyor. Bakan Şimşek, toplantılar süresince Dombrovskis ve Kos ile ikili görüşmeler yaparak, ilişkilerin geleceği ve olası işbirliği alanlarını değerlendirecek.

BAKAN ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Bakan Şimşek, toplantıların 6 yıl aradan sonra yeniden başlamasını, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması adına önemli bir adım olarak gördüğünü belirterek, “2016 yılında düzenlenen ilk toplantıya da eş başkanlık yapmış biri olarak, bu platformun yeniden hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum.” dedi. Türkiye’nin AB üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Şimşek, ülke ihracatının yaklaşık yüzde 42’sinin AB ülkelerine yapıldığını ve Türkiye’nin Birliğin en büyük 5’inci ticaret ortağı konumunda olduğunu kaydetti. Şimşek, ayrıca güncel ticaret çerçevelerinin gerekliliğine de dikkat çekerek, “Gümrük Birliği’nin kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi gerekiyor,” diyerek sözlerini sürdürdü.