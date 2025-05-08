Türkiye, AB ile Güvenlik İşbirliğini Geliştiriyor

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK POLİTİKALARI VE NATO HAZIRLIKLARI

Türkiye, Avrupa’nın kendi güvenliğini sağlamaya odaklandığı bu dönemde NATO üyeliği ile gelişen savunma sanayi kapasitesini ön plana çıkararak yeni güvenlik mimarisinde yer almayı istiyor. Türkiye’nin bu süreçte büyük önem verdiği unsur, NATO – Avrupa Birliği (AB) stratejik ortaklığının kurulması ve AB üyesi olmayan müttefiklerin bu sürece aktif katılım sağlaması.

AB’nin savunma sanayi için oluşturduğu fonlardan yararlanmak isteyen Türkiye, özellikle Karadeniz bölgesinde etkisini artıracak bir yapı arayışında bulunuyor. Avrupa’daki güvenlik odaklı diplomatik tartışmalar, önce 7-8 Mayıs’ta Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılacak AB gayri resmi dışişleri bakanları toplantısında ele alınacak. Ardından ise 14-15 Mayıs’ta Antalya’da gerçekleştirilecek NATO dışişleri bakanları toplantısında detaylı olarak değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her iki toplantıda da Türkiye’yi temsil edecek. Varşova’daki toplantıya AB dönem başkanı Polonya’nın davetiyle katılacak olan Fidan, bir hafta sonraki NATO toplantısında ev sahibi ülke temsilcisi olarak yer alacak. Her iki toplantının ortak gündem maddesi ise Avrupa güvenliği olacak.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İLANDIĞI BEKLENTİLER

Türkiye, ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte alevlenen Avrupa güvenliği tartışmalarında “kıta güvenliği için sorumluluk almaya hazır olduğunu” vurguladı ve “Türkiye’siz Avrupa güvenliği olmaz” tezini ön plana çıkardı. Türkiye, olası bir Rusya-Ukrayna barış anlaşması sağlanırsa, bu çerçevede barış gücü ya da benzeri askeri yapılar konusunda katkıda bulunabileceği mesajını da veriyor. Ayrıca, İngiltere’de organize edilen gönüllüler koalisyonu toplantısına aktif katılım gösterdi. Karadeniz’in güvenliği konusuna odaklanan Türkiye, geçen ay Ankara’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ev sahipliğinde 21 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında Karadeniz’de güvenliğin sağlanması için somut planların tartışıldığı bir forum düzenledi.

Türkiye, bu adımları atarken Avrupa güvenliğine dair beklentilerini de vurgulamaya devam ediyor. Ankara, AB ve önde gelen üye ülkeler Almanya, Fransa ile yaptığı görüşmelerde, Avrupa güvenliğine dair bakış açısının “uzun vadeli ve stratejik” olması gerektiğini ifade ediyor. Türkiye, böylece AB ile güvenlik işbirliğini kapsayacak kurumsal ilişkisini güçlendirmeyi ve bunun ileride tam üyelik süreciyle birleşmesini hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Varşova’daki toplantılarda Türkiye’nin pozisyonunu aktaracak ve Avrupa’nın güvenliği için en önemli unsurun NATO-AB stratejik işbirliği olduğunu kaydetmek isteyecek.

Yeni kurulacak güvenlik mimarisinin NATO kabiliyetlerine dayanması gerektiğini savunan Türkiye gibi birçok ittifak üyesi, bu talebi dile getiriyor. Toplantıya ev sahipliği yapacak Polonya’nın liderliğindeki Doğu Avrupa ve Baltık grubunun, ABD’nin de yer aldığı yeni Avrupa güvenliği mimarisinden yana olduğu biliniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO – AB arasında yeni bir stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin 2025’te başlatılan çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.

Fidan’ın Varşova’daki toplantıda dile getireceği beklentiler arasına Türkiye ile AB arasında hibrit tehditlere karşı koordinasyon sağlanması ve işbirliğinin artırılması giriyor. Hibrit tehditler “terör”, organize suçlar, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi pek çok konuyu kapsıyor. Türkiye, sınır aşan bu tehditlerin aşılmasında AB ile daha yakın bir işbirliği kurmayı ve özellikle bilgi paylaşımını artırmayı hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan’ın “terör” konusunun hibrit tehditleri tetikleyerek uluslararası güvenliğe zarar verdiği değerlendirmesini yapmasının beklendiğini ve Türkiye’nin “terörizmle” mücadelesinin bölge istikrarı için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Fidan, AB’li muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde ayrıca Avrupa’nın savunma sanayi kapasitesinin artırılması hususunda Türk ortakların katılımını talep edecek. AB Komisyonu, Mart ayında aldığı bir kararla savunma sanayi kapasitesinin artırılması için 150 milyar Euro’luk bir fon oluşturduğunu açıkladı. Ancak bu fonun yalnızca AB savunma şirketlerine ve Brüksel ile savunma anlaşmaları imzalayan üçüncü ülkelerin savunma şirketlerine açık olduğunu belirtti. Bu durum, savunma sanayi kapasitesi gelişmiş ABD, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerin fona erişimini engelleyen bir adım olarak değerlendiriliyor. AB’nin bu yaklaşımı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Türkiye gibi müttefiklerle daha yakın işbirliği kurulması çağrısında bulunmasına yol açtı.

Türkiye’nin diğer bir beklentisi, güvenlik merkezli gelişen yeni sürecin Ankara’nın AB’ye katılım müzakerelerinin canlanmasına zemin hazırlaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB ile ilişkilerin ele alındığı her platformda tam üyeliğin Türkiye’nin “stratejik hedefi” olduğunu vurguluyor ve Brüksel’in bu yönde bir vizyon geliştirmesi için çağrıda bulunuyor. Türkiye’nin Avrupa güvenliği ile ilgili süreçlerde AB ile yeni bir müzakere başlatma isteği bulunduğu, buna gümrük birliği ve vize serbestisi gibi somut beklentiler ile katılım sürecinin yeniden başlatılması talebinin de dahil olabileceği belirtiliyor. Ancak AB ülkelerinin çoğunun, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla artan anti-demokratik gelişmelerin katılım sürecinin canlanmasını engelleyebileceğini değerlendirdiği ifade ediliyor. AB, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye ile yapılacak bazı toplantıları erteledi ve gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti.